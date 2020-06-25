Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’daki olayları araştırmak için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu kuruldu. BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları Konseyinin önceki gün aldığı karar doğrultusunda, Libya, Uluslararası Araştırma Komisyonu (FFML) kurulmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. UNSMIL, açıklamasında, bu soruşturma mekanizmasının BM, BM Libya Uzmanlar Heyeti ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) çalışmalarını desteklemesini, ulusal yargı ve diğer ilgili makamların kapasitesini artırmasını, insan haklarına yönelik ihlallerden hesap sorulmasını temin etmesini öngördüğünü belirtti. FFML’nin oluşturulduğu karar doğrultusunda, bu görevi gerçekleştirmek için İnsan Hakları Konseyi Başkanlığının bağımsız ve tarafsız uzmanlar atayacağı; Libya’da 2016’dan bugüne insan hakları yasalarına yönelik ihlal ve suistimallerin belgeleneceği belirtildi.



KOMİSYON DELİL TOPLAYACAK

Faillerin adalete teslimi için FFML’nin delil de toplayacağı ifade edilen açıklamada, Libyalı tüm aktörlere, Libya Uluslararası Gerçekleri Araştırma Komisyonunun, ülke topraklarının tamamına engelsiz ve ertelemesiz ziyaret imkânı tanınması ve bu komisyonun üyelerinin istedikleri isimlerle özel görüşebilmesine imkân tanınması çağrısı yapıldı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise BM'nin kurduğu komisyonun memnuniyetle karşılandığı, komisyonun, faaliyetlerini başarıyla yürütmesi için ellerindeki imkânların kullanılacağı duyuruldu.





BM'nin açıkladığı rakamlara göre, Libya’da Hafter milislerinin harekât ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayeti başta olmak üzere, çok sayıda toplu mezar bulunmuştu.



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Topraktan ceset fışkırıyor

Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerinden kurtardığı Terhune’de çok sayıda toplu mezar bulunmasının ardından, Libyalı yetkililerin kazı ve ceset çıkarma çalışmaları devam ediyor. Ambulansların da hazır bekletildiği Er-Rabıt bölgesinde, kazı çalışmaları sırasında açığa çıkan ağır koku sebebiyle çalışanlar maske takarak işlerini sürdürüyor. Adli Tıp Komitesi Başkanı İlyas Muhammed el-Hamruni, şu ana kadar dört noktadan 8 ceset çıkartıldığını belirterek, “Çevrede ceset bulunmasından şüphelenilen başka alanlar da var. Terhune’de 11 toplu mezar bulunduğu açıklandı ancak bu sayı artabilir” dedi.

Trablus Başsavcılık yetkilisi Nuri el-Gâli ise “Çıkarılan cesetlerin bazılarının elleri bağlıydı. Bu da doğrudan infaz edildiklerine işaret ediyor.