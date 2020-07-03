Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Fransa’nın muğlaklığı, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında ağır basıyor” başlıklı yazıda, Libya konusunda Türkiye’yi eleştiren Fransa’nın belirsiz bir oyun oynadığı ifade edildi. Yazıda BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen meşru Trablus hükûmetinin Fransa’nın bariz şekilde desteklediği Hafter güçlerini geriletmesi üzerine Macron’un Türkiye’ye saldırmaya başladığı ifade edildi. Püskürtüldüğü bölgelerde arkasında toplu mezarlar bırakan Hafter’in beklendiği kadar güçlü olmadığının anlaşıldığı kaydedilen yazıda, Fransa’nın Libya’da oluşturulmasına yardımcı olduğu bir tuzağın içinde sıkışıp kaldığına işaret edildi. Fransa’nın Libya konusunda muğlak bir duruş benimsediği belirtilen yazıda “Bu sebeple Türkiye’nin elinde Fransa’nın giderek şiddetlenen eleştirilerine karşılık verecek kozları bulunuyor. Türkiye’nin ortaya çıkması, durumu Fransız stratejisi aleyhine değiştirdi” yorumu yapıldı.