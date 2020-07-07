Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının vardığı boyut ve özellikle Türkmen bölgelerindeki sağlık sisteminin yetersiz olmasından dolayı çok sıkıntılar yaşandığını dile getiren Tütüncü, Türkiye’den yardımların devamını beklediklerini iletti. Tütüncü, terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Türkmen kadın ve çocukların durumuyla alakalı ise şunları söyledi: DEAŞ’tan kurtarılan Türkmen kadınlar ve çocukları konusunda çok ciddi bir mağduriyet var. Bu konu birinci derecede devletin sorumluluğudur. İnsanlara sahip çıkılması, rehabilite edilmesi ve meselelerin giderilmesi gerekiyor. Maalesef bu alandaki düzenlemeler çok yavaş ilerliyor.