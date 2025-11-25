Show TV’nin yeni sezon projeleri arasında en çok konuşulan yapımlardan biri olan Bereketli Topraklar, yayın hayatına kısa bir süre önce başlamasına rağmen ekran yolculuğunu beklenenden erken noktalama kararıyla gündeme oturdu. Bereketli Topraklar neden final yapıyor, bitti mi soruları ise dizinin hayranları arasında merak konusu oldu.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuna ve iddialı tanıtımlarına rağmen reytinglerde istenilen ivmeyi yakalayamadı. Peki, Bereketli Topraklar neden final yapıyor, bitti mi?

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?



Show TV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Bereketli Topraklar güçlü oyuncu kadrosuna ve iddialı başlangıç hazırlıklarına rağmen reytinglerde beklenen etkiyi olutşturamadı. İlk bölümlerden itibaren gelen düşük oranlar, kanal yönetiminin diziyle ilgili kararlarını da etkiledi.

Yapım ekibinde yapılan değişiklikler de sonuç vermeyince dizinin yayına devam etmesinin maliyet açısından sürdürülebilir olmadığı değerlendirildi. Bu yüzden de Bereketli Topraklar için erken final süreci başlatıldı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR BİTTİ Mİ?



Bereketli Topraklar yayınlanan ilk 4 bölümün ardından istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı için final kararı aldı. Kanalın yapım şirketi ile yaptığı değerlendirmede, dizinin sezon sonuna taşınamayacağı kesinleşti.

BEREKETLİ TOPRAKLAR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?



Alınan karara göre Bereketli Topraklar 30 Kasım’da yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

BETÜL TOKKAN

