İtalya’da akıl almaz bir olay, hem yerel hem de uluslararası basının gündemine oturdu. 56 yaşındaki bir adam, üç yıl önce hayatını kaybeden annesinin kimliğine bürünerek onun maaşını almaya devam etti. Yerel medya olayı, Robin Williams’ın unutulmaz filmi Müthiş Dadı’ya gönderme yaparak “Müthiş Dadı skandalı” olarak nitelendirdi.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Graziella Dall’Oglio 82 yaşında hayatını kaybetti. Ancak ölüm bildirimi yapılmadı, Dall’Oglio’nun ölüm haberi resmi kayıtlara yansıtılmadı. Bunun üzerine oğlu, annesinin cesedini evde bir uyku tulumuna koyarak çamaşır odasında sakladı. Üstelik sadece cesedi gizlemekle kalmadı, kendi fiziksel görünümünü annesinin karakterine ve tarzına uyacak şekilde değiştirdi. Saçını annesinin tarzına uygun biçimde şekillendirdi, makyaj yaparak annesine benzemeye çalıştı ve giyimini de ona uygun hale getirdi.

Müthiş Dadı filminde işsiz aktör Daniel Hillard, eski karısına çocuklarının velayetini kaybettikten sonra onlarla daha fazla vakit geçirebilmek ister. Bunun için, kurnaz bir planla kendini sevilen bir İngiliz dadı olan “Bayan Doubtfire” kılığına sokar.

ANNENİN KİMLİĞİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Dolandırıcı adam, devlet dairelerinde annesinin kimliğini yenilemeyi bile başardı. Bu sayede, üç ayrı evden oluşan geniş bir mülk portföyünü ve yıllık yaklaşık 61 bin dolar değerinde maaş haklarını almaya devam etti.

Graziella Dall’Oglio'nun oğlu kılık değiştirip maaş almaya giderken...

DEVLET MEMURUNUN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olay, bir devlet memurunun dikkatli incelemesi sayesinde ortaya çıktı. Yetkililer, adamın “erkeksi fiziksel özelliklerini” fark eden memurun durumu bildirmesi üzerine harekete geçti. Kalın boğazı ve düşük ses tonunu dikkatle gözlemleyen memur, durumu üstlerine iletti. Yapılan detaylı incelemede, adamın annesini taklit ettiği ve maaşları dolandırıcılık yoluyla aldığı belirlendi. Evinde yapılan aramada ise Graziella Dall’Oglio’nun mumyalanmış bedeni bulundu.

Graziella Dall’Oglio - Kılık değiştiren oğlu

“HİKAYE ÇOK TUHAF VE ÜZÜCÜ”

Borgo Virgilio Belediye Başkanı Francesco Aporti, konuyla ilgili açıklamasında, “Muhtemelen doğal nedenlerden ölmüştür, ancak ölüm nedeni otopsiyle netleştirilecek. Hikaye çok tuhaf ve bir o kadar da üzücü” ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adam, cenazenin gizlenmesi ve sosyal güvenlik dolandırıcılığı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Olay, hem İtalya’da hem de uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

