Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir üsteğmenin şehit oldu. Azerbaycan, gece boyunca Ermenistan'a ait mevzileri, topçu bataryalarını ve araçları imha etti. Ermenistan önceki gün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan'ın karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.