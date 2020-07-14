Dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir üsteğmenin şehit oldu. Azerbaycan, gece boyunca Ermenistan'a ait mevzileri, topçu bataryalarını ve araçları imha etti. Ermenistan önceki gün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan'ın karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Ermenistan dersini aldı
14.07.2020 - 03:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'nın desteğini alan Ermenistan, ateşkesi ihlal edip Azerbaycan sınırındaki gerginliği artırmaya devam ediyor.
Etiketler : ermenistan,ermenistan azerbaycan,
717874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/717874.aspx
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