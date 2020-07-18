Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Bangladeş’te yaşayan altı bin 300 işçi, negatif test sertifikası aldıktan sonra tekrar İtalya’ya gitti. Durumdan şüphelenen İtalyan sağlık otoriteleri, sertifikaların sahte olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine geçen hafta itibarıyla Bangladeş’ten uçuşlar askıya alındı ve nota verildi. Hemen harekete geçen Bangladeş hükûmeti de olayın izini sürdü. Güvenlik güçleri, sahte belgeyi hazırlayan hastaneyi tespit etti. Birçok şüpheli gözaltına alınırken hastanenin sahibi Mohammad Shahed (43), kadın kılığında Hindistan’a kaçarken yakalandı. Hastanenin 500 bin dolarlık vurgun yaptığı belirtildi.