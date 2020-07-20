Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Libyalı kabile liderleriyle bir araya gelmesinin ardından Mısır Meclisi, Libya’ya asker gönderilmesine olanak sağlayan tezkereye onay verdi. Meclis Başkanı Ali Abdulal başkanlığında bugün yapılan gizli oturumla tezkere onaylandı. Sisi, verilen yetki ile yurt dışına asker gönderilebilecek.