Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, General Anzeiger gazetesine verdiği röportajda gelen bir soru üzerine Türkiye'ye silah satışına onay vermediklerini söyledi. “Türkiye artık Almanya'dan silah temin edemiyor” diyen Maas “Ankara’nın çok sayıdaki silah ithalat talebine olumsuz cevap verdik. Artık sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı ürünleri veriyoruz” diye konuştu. Son haftalarda Libya konusunda da Türkiye'ye yönelik sert eleştirileri dile getiren Maas, AB’nin silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım planlarına da açıklık getirdi. Yabancı güçlerin Libya'ya silah göndermesine göz yummayacaklarını söyleyen Maas “Almanya, Fransa ve İtalya olarak ilk aşamada Libya'ya üçüncü ülkelerin talimatıyla silah gönderen şirketlere, AB müeyyideleri uygulanması konusunda mutabakata vardık. Bunun sonuç vermemesi hâlinde, silah ambargosunu ihlal eden devletlere karşı da müeyyide uygulamaya hazır olmak mecburiyetindeyiz” dedi.