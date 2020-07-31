Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askerî tatbikat ‘TurAz Kartalı 2020’ sürüyor. Önceki gün başlayan tatbikatın dün ilk aşaması gerçekleştirildi. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıldı, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştirildi. Tatbikata katılacak olan Türk Hava Kuvvetleri personeli de Azerbaycan’ın Gence şehrine geldi. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir, Yevlah’ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara Kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.



“KAFKAS İSLAM ORDUSU GİBİ KARŞILANDI”

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askerî tatbikatı, “bölgesel istikrarı bozmayı amaçlayanlara ve Azerbaycan'a yönelik işgalci siyaseti sürdürmek isteyenlere cevap niteliği taşıdığı” şeklinde yorumlandı.

Türk ordusunun, Azerbaycan'da 102 yıl önce Kafkas İslam Ordusunun karşılandığı gibi sevinç gözyaşlarıyla karşılandığını ifade eden Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Telman Nusretoğlu ise şunları söyledi: Bu tarihî bir gelişme ve mesajdır. Ortak caydırıcı güç üretmekten, birliğimizi derinleştirmekten başka yolumuz yok. Bu tatbikatların devamı olarak Türk ordusunun Azerbaycan'da askerî üsler açmasını, stratejik hatların güvenliğini sağlamak, çeşitli bölgelerde barış gücü olarak görev yapmak üzere ortak askerî birlikler kurulmasını umuyorum. Karabağ ve etraf bölgelerin işgalden kurtarılmasına gelince Azerbaycan ve Ermenistan baş başa kalırsa, emperyal güçler müdahale etmezse Azerbaycan ordusu kısa sürede o sorunu çözecek güçtedir. Tatbikat, işgalci Ermenilere yardım etmek hevesinde olanlara ve baskıyla Azerbaycan'ı dize getirmek isteyenlere de bir cevap niteliği taşıyor.



“ÖRNEK OLSUN”

Tatbikatın, Azerbaycan ve Türkiye'yi seven ve sevmeyen güçlerce yakından takip edildiğini belirten emekli Yarbay Üzeyir Ceferov “Tatbikat, Azerbaycan için hayati önem taşıyor. Azerbaycan ordusunun gelişmesine büyük katkı sağlanacak” dedi. Hazar Savunma Araştırmaları Merkezi Başkanı Ramil Memmedli ise “Türk ve Azerbaycan ordularının entegrasyonu, gelecekte diğer Türk devletleri için iyi örnek olacaktır” dedi.