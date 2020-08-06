Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihindeki 15 sene süren kanlı iç savaş, siyasi suikastlar, devlet dışı silahlı aktörler, İsrail ile devam eden savaş hâli gibi istikrarsızlık unsurları sebebiyle patlamaya ilişkin birçok iddia ortaya atıldı. İddialardan biri, Lübnan’daki Hizbullah Örgütünün burada uzun menzilli füze programı yürüttüğü ve İsrail'in bu noktayı hedef aldığı oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, 2018'deki BM Kurulu'nda Hizbullah’ın bölgede güdümlü füze ürettiğine dair fotoğrafları paylaşmıştı. Hizbullah ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



İSRAİL'DEN KÜSTAH YORUM

Yaşanan facia sonrası İsrail'deki Zehut Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin adeta kin kustu. Feiglin, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut'ta muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Patlama gerçek bir "şükür günü"ydü. Bu harika kutlamayı düzenleyen kahramanlara teşekkürler" ifadelerini kullandı.