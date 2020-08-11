Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığını ifade etti. Kayıp olanların sayısının 30 veya 40 olduğunu belirten Hassan, yaklaşık bin 500 yaralının özel ve hassas tedavilere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Hassan 120 yaralının hala yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Hasan, daha önce yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 157'e yükseldiğini, yaklaşık 6 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu belirtmişti.

4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti.