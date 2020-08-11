Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarından itibaren, işletim sistemi 5.0 ve üstünü çalıştıran Android telefonlar, belirli sismik dalga etkinliklerini alacak ve bunu Google'a bildirecek. Google daha sonra bu verileri arama sonuçlarında kullanacak ve Californiya'daki Android kullanıcılarını doğrudan uyaracak.

Bu kapsamda Google, UC Berkeley tarafından geliştiren MyShake uygulamasının alt yapısıyla telefonların yerleşik ivmeölçerlerini yeni bir şekilde kullanacak.

DEPREM VE TİTREME AYIRT EDİLEBİLECEK

Bununla birlikte, kullanıcılar, "deprem" veya "yakınımdaki deprem" ifadelerini sorguladığında, telefonlardan gelen sismografik bilgiler bir araya toplanarak Google'ın belirli bir alandaki pek çok kişinin olağandışı hareketler yaşadığını belirten özel bir sunucuya gönderilecek. Dolayısıyla, herhangi bir telefon yanlışlıkla bir sismik hareket algılarsa, Google bunun bir deprem olmadığını ayırt edebilecek.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ ZARAR EN AZA İNDİRGENECEK

Japonya, Meksika ve California halihazırda Google'ın yararlandığı kara tabanlı sensörleri kullanıyor. Yaralanmaları ve maddi hasarı azaltmayı amaçlayan uyarılarla deprem başlamadan önce insanların kendilerini emniyete alması amaçlanıyor. Eğer Google'ın algılama ve uyarı verme sistemi etkinliğini kanıtlarsa, sık sık depremlerin görüldüğü ve geleneksel sensörlerin kullanıldığı Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde can ve mal kaybı en aza indirilecek.

"AKILLI TELEFONUN OLDUĞU HER YERE UYARI GÖNDEREBİLİRİZ"

Öte yandan, Google’ın destek aldığı deprem bilimi uzmanları, meydana gelebilecek yanlış uyarılara rağmen akıllı telefonların mini-sismograflara dönüşmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını kaydetti. Uygulamayı geliştiren UC Berkley'in sismoloji laboratuvarı direktörü Richard Allen, “Artık akıllı telefonun olduğu her yere, dünyanın neresinde olduğundan bağımsız, uyarı verme imkanımız var” dedi.

YALNIZCA CALIFORNIA'DAKİ KULLANICILAR BİLDİRİM ALACAK

Diğer taraftan, Google dünya çapındaki tüm Android telefonlardan veri toplayacak olsa da, yalnızca Californiya'daki kullanıcılar doğrudan telefonlarına bildirim alacak. Android, Californialıları yakın zamanda tespit edilen bir deprem hakkında bilgilendirmek için U.S. Geological Survey'in ShakeAlert bildirim sistemini kullanıyor. Bu kapsamda, California’da yaşayan bir Android kullanıcısının bildirim almak için telefonunda ayrı bir ShakeAlert uygulamasına ihtiyacı olmayacak.

Uzmanlar, bu uygulamayla depremlerin net bir şekilde tahmin edilmesini sağlamasa da yakınlardaki hareketler hakkında uyarılabileceğini ve deprem onlara ulaşmadan harekete geçebileceğini belirtiyor.

CALIFORNİA DIŞINDA NE ZAMAN UYGULANACAĞI BELLİ DEĞİL

Google bir deprem algıladığında Android kullanıcıları telefonun ana ekrarnında kırmızı bir deprem uyarısı görecek. Bu bildirimler, eyalet çapında MyShake uygulaması veya Los Angeles County's ShakeAlertLAtarafından gönderilenlere benzer bir şekilde olacak.

Öte yandan, Google deprem uyarısının ne zaman California sınırlarını aşacağı ya da uyaracağı deprem eşiği hakkında bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte, UC Berkeley araştırmacılarına göre, çoğu akıllı telefonun sensörü, depremin merkez üssünün yaklaşık 1 kilometre içindeki 3,1 ve üzerindeki şiddetleri kaydedebiliyor.