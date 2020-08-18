Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahallî kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ABD askerî konvoyu, Haseke kırsalındaki Kamışlı ilçesinin güneyindeki Ebu ed-Deheb köyünden geçerken rejime ait askerî kontrol noktasına takıldı. Konvoyun geçiş izni vermeyen rejimin kontrol noktasına ABD uçakları ağır makineli silahla ateş açtı. En az bir rejim askerinin öldüğü saldırıda yaralanan iki asker hastaneye sevk edildi. Terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimi, Haseke şehrini birlikte yönetiyor.

TÜRK-RUS ORTAK DEVRİYESİNE SALDIRI

Bu arada Türkiye ve Rusya Federasyonunun İdlib'in güneyindeki M4 kara yolunda 25'inci birleşik kara devriyesi gerçekleştirildi. Devriye esnasında teröristlerin düzenlediği RPG'li saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir araçta hafif hasar meydana geldi. Bunun üzerine saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alındı.