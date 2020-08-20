Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun ardından Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedevi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın haftalar önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin "İki taraf arasında gerçekleşebilecek temaslara kapı açan cesur bir adım" olduğunu söyledi. "İsrail ile normalleşmemiz farklı ve benzersiz olacak, diğer ülkelere benzemeyecek" diyen Sözcü Bedevi, İsrail ile ilişkiler kurma eğiliminin yeni olmadığını ve önceki rejim döneminde başladığını iddia etti. Bunun üzerine Sudan Dışişleri Bakanlığı "Bakanlığımız Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadı. Sözcü Bedevi'nin bu konuya ilişkin açıklama yapma talimatı da verilmedi. Bedevi'nin sözlerini şaşkınlıkla karşıladık" açıklaması yaptı. Bunun ardından Bedevi göre-vinden alındı. ABD'nin girişimlerinin ardından BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi olmuştu.



İMRAN HAN: TANIMAYACAĞIZ

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han görevdeki ikinci yılını tamamlaması vesilesiyle açıklama yaptı. BAE'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin Han "İslamabad'ın, İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesi yok. Filistinler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanımayız" dedi.