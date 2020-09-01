Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın Rusya temaslarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Libya’da siyasi bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında temasların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Önal ve ilgili kurumlardan temsilcilerin, iki günlük ziyarette, Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Görüşmelerde, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için Sirte ve Cufra’nın askerden arındırılması modellerinin belirlenmesi gereği üzerinde durulduğu aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Libyalılar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komisyonun çalışmalarına destek beyan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ayrıca, Libya’da siyasi çözüme ulaşılması için BM himayesinde, Libyalılar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması gerekliliğine de vurgu yapıldığı bildirildi.

Berlin Konferansı kararlarının uygulanmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Libya’da siyasi bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında temasların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi aktarıldı.

"Suriye Demokratik Konseyi"nin Rusya'ya davet edilmesine tepki

Suriye konusunda da öncelikle İdlib sahasındaki durum ve ortak devriyelerin icrasına dair hususların ele alındığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, 5 Mart 2020 tarihli İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol uyarınca müşterek çabalara devam edilmesi hususunda mutabık kalınmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Cenevre’de düzenlenen Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantılarının sonuçlarının değerlendirildiği de kaydedilerek, "Siyasi süreçteki ivmenin korunmasının önemi vurgulanmış, Astana Süreci’ne dair çalışmaların ilerletilmesi üzerinde durulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın PKK/YPG güdümündeki “Suriye Demokratik Konseyi” unsurlarından oluşan bir grubun Rusya'ya davet edilmesine ise "Tarafımızdan PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun, Rusya'ya davet edilmesi ve Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesine ilişkin tepkimiz ifade edilmiş, bu gibi adımların Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmeyeceği vurgulanmıştır." ifadeleri ile tepki gösterildi.