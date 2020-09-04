Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu Sözcüsü Abdülaziz el-Caferi “Mezar, kimliği belirsiz sayıda cesedin kalıntılarını kapsıyor” ifadelerini kullandı. Darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin, başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekât ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune’nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. Söz konusu toplu mezarlarda yaklaşık 226 ceset çıkarılmıştı. Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı “Barış Fırtınası” operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune şehrinde kontrolü sağlamıştı. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, Hafter milislerinin, Sirte yakınlarındaki Grad füze saldırılarının, çatışmaları daha da körükleyeceği uyarısında bulunarak, taraflara Sirte'de askerden arındırılmış bölge oluşturulması çağrısı yaptı.