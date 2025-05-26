'73 yıllık yasak kalkıyor' denmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2025 18:19 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 18:27 - Güncelleme:

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'la ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu iddiada, 2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIDA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkede 73 yıllık alkol yasağının kalkacağı söylenmişti. Ülkeden gelen yeni açıklamada bu iddialar yalanlandı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya Suudi Arabistan ilgili dikkat çeken bir iddia atılmıştı. Söz konusu iddiada, ülkenin 76 yıllık alkol yasağını kaldıracağı söylenmişti. Suudi Arabistan, turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialarını yalanladı. 73 YILLIK YASAK KALKMIYOR Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Suudi Arabistan’ın turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialara Suudi yetkililerden açıklama geldi. İlgili Haber Victor Osimhen, Suudi Arabistan kulüplerine yüksekten uçtu: 45 milyon isterim! Adı açıklanmayan Suudi bir yetkili ülkede 73 yıldır uygulanan alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddiaları reddetti. Haberlerde 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan’ın kontrollü bir şekilde alkol satışlarına izin vereceği iddia edilmişti. Alkol, 1952 yılında ülkede tamamen yasaklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş