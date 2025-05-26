Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > '73 yıllık yasak kalkıyor' denmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi

'73 yıllık yasak kalkıyor' denmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&#039;73 yıllık yasak kalkıyor&#039; denmişti! Suudi Arabistan&#039;dan yalanlama geldi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'la ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu iddiada, 2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIDA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan ülkede 73 yıllık alkol yasağının kalkacağı söylenmişti. Ülkeden gelen yeni açıklamada bu iddialar yalanlandı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya Suudi Arabistan ilgili dikkat çeken bir iddia atılmıştı. Söz konusu iddiada, ülkenin 76 yıllık alkol yasağını kaldıracağı söylenmişti.

Suudi Arabistan, turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialarını yalanladı.

'73 yıllık yasak kalkıyor' denmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi - 1. Resim

73 YILLIK YASAK KALKMIYOR

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Suudi Arabistan’ın turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialara Suudi yetkililerden açıklama geldi.

Adı açıklanmayan Suudi bir yetkili ülkede 73 yıldır uygulanan alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddiaları reddetti.

'73 yıllık yasak kalkıyor' denmişti! Suudi Arabistan'dan yalanlama geldi - 2. Resim

Haberlerde 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan’ın kontrollü bir şekilde alkol satışlarına izin vereceği iddia edilmişti. Alkol, 1952 yılında ülkede tamamen yasaklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor - DünyaKudüs'te korkutan yangın! Alevler giderek yayılıyor"Trump’ı şimdi öldürüyoruz" diyerek molotofla saldırıya kalkıştı! - Dünya"Trump’ı şimdi öldürüyoruz" diyerek molotofla saldırdıTürkiye ile İngiltere arasında sürpriz savunma anlaşması: 12 C-130J uçağı yolda - DünyaTürkiye ile İngiltere arasında sürpriz anlaşma!Siyonist provokasyon tırmanıyor: Binlerce yerleşimci işgal altındaki Kudüs’te “Araplara ölüm” diye haykırdı - DünyaYerleşimci teröristler “Araplara ölüm” diye haykırdıKiev'den flaş iddia: Çin, Rusya'ya barut ve askeri bileşen gönderiyor! - DünyaUkrayna iddia etti: Gizli sevkiyatlar ortaya çıktıZanlının yapay zekayla zorla beynini okudular! Mahkeme delil saydı - DünyaBeyin okuma delil oldu! Zanlı yapay zekayla ifşa edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...