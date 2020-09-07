Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da lise son sınıfta tarih dersleri için hazırlanan bir yardımcı ders kitabında terör örgütü YPG/PKK’nın anlatıldığı bölüm yer aldı. Fransa Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında olmayan; ancak 2020-2021 yılı için yardımcı kitap olarak hazırlanan eğitim materyalinde terör örgütünün anlatıldığı 2 sayfa bulunuyor. Belin Yayınevi tarafından basılan yardımcı ders kitabı, ülkedeki tüm okullarda öğrencilere okutulmayacak; ancak tarih dersini veren öğretmenler inisiyatif kullanarak bu kitabı isterlerse öğrencilere okutabiliyor.

"Devleti olmayan ulus: Kürtler" başlıklı bölümde “Kürtler dünyada devleti olmayan en büyük ulus" ifadesi yer alan kitapta, terör örgütü PKK'nın geçmişi kronoloji ile anlatılıyor, peşmerge hakkında bilgiler de bulunuyor. Kitapta YPG'yi simgeleyen paçavralar ile silahlı sözde üniformalı teröristlerin fotoğrafı yer alıyor. Kaynak kitapta Le Monde gazetesinin "Suriye Kürdistanı'nın sonu" başlıklı 21 Ekim 2019 tarihli haber de kullanılıyor. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin sınır güvenliği için güneyde terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla 2019 Ekim'inde eli kanlı örgüt PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'ndan bahsedilirken, "Kürtlerin hedef alındığı" iftirasıyla Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası yapılarak, PKK'lı teröristler aklanmaya çalışılıyor. Türkiye, söz konusu kitaba büyük tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike” açıklaması yaptı.

Bir sürü yalan ve iftira

Kanla dolu sömürgeci tarihini unutan Fransa, Osmanlıya 'sömürgeci' derken; PKK'lıların fotoğraflarının yer aldığı tarih kitabı, Türk öğrencilere de zorla okutuluyor.