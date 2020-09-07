Alınan bilgiye göre; Konstantinos Miçotakis önümüzdeki hafta birliğine katılacak. Oğul Miçotakis, ABD'deki Boston Üniversitesi'ni bitirerek 2 ay önce Yunanistan'a dön-müştü. Miçotakis'in master öncesi zorunlu askerliği tamamlamak istediği belirtildi.
Küçük Miço'ya sınır nöbeti! Askerlik yeri Edine'nin yanı
07.09.2020 - 06:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in oğlunun askerliği, Edirne sınırında yer alan Dedeağaç (Evros) ilindeki topçu birliğine çıktı.
Etiketler : miço,yunanistan,
730083 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/730083.aspx
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