Alınan bilgiye göre; Konstantinos Miçotakis önümüzdeki hafta birliğine katılacak. Oğul Miçotakis, ABD'deki Boston Üniversitesi'ni bitirerek 2 ay önce Yunanistan'a dön-müştü. Miçotakis'in master öncesi zorunlu askerliği tamamlamak istediği belirtildi.