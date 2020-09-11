Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerine sert tepki gösterdi. "Macron'ın bu sözü sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur" diyen Çelik şunları söyledi: Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur. Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. ‘Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı’ diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz. Suriye’de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz’e taşımaya çalışıyor. Türkiye size en uygun cevapları verecektir. Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır.

O GÜNLER GERİDE KALDI

Bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi: Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron’un açıklamaları kendi âcizliklerinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Macron’un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine bırakıyoruz.

MACRON: YENİDEN GÖRÜŞELİM

Macron dün akşam yaptığı açıklamada ise, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.