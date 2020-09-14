Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek şehrinde yerel saatle 13.56’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Fars eyaletine bağlı şehirlerde de hissedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran’da 4.1 büyüklüğünde deprem
14.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,
731799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731799.aspx
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