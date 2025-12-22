Türkiye, Suriye sahasında kritik bir eşiğe giriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a çalışma ziyaretinde bulunuyor.

ŞAM’DA ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın, ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle bir araya gelecek.

TÜRKİYE–SURİYE İLİŞKİLERİNİN BİR YILLIK TABLOSU MASADA

Görüşmelerde, Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ün birinci yıl dönümünün ardından geçen süreçte Türkiye–Suriye ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla kapsamlı şekilde ele alınması planlanıyor. Ziyarette ayrıca Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerini yakından ilgilendiren 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanma sürecinin değerlendirilmesi öngörülüyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI GÜNDEMDE

Şam temaslarında, İsrail’in saldırganlığı nedeniyle Suriye’nin güneyinde ortaya çıkan güvenlik risklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye ve Suriye’nin ortak çıkarları çerçevesinde, Suriye’nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonuna katılımı bağlamında, sahadaki kırılganlıktan faydalanmaya çalışan terör örgütü DEAŞ’in yeniden canlanmasının önlenmesine yönelik işbirliği başlıkları da ele alınacak.

Ziyarette güvenlik konularının yanı sıra, Suriye’nin yeniden inşasına yönelik ikili projeler ile Suriye hükümetinin kapasite inşası çalışmalarına destek verilmesine ilişkin başlıkların değerlendirilmesi planlanıyor.

SDG’YE TANINAN SÜRE DOLUYOR!

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin zaman kazanmaya çalıştığına işaret ederek “Tekrar askerî yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz” demişti.

Bir televizyon kanalında gündemi değerlendiren Bakan Fidan, SDG’nin Suriye’ye entegrasyon sürecine ilişkin sürecin hızından memnun olmadıklarını belirterek “Başka fırsatlar umut ediyorlar; belki başka bir bölgesel kriz şeklinde, belki de İsrail’in Suriye ve diğer yerlere yönelik yayılmacı politikaları sebebiyle. Bu yüzden, bence iyi olan şey, Amerikalı ortaklarımızın bu sürecin tamamlanması gerektiğinin çok iyi farkında olmaları çünkü bu, ülkenin birliği için çok önemli” dedi. Suriye’de SDG hariç diğer unsurların Savunma Bakanlığına bağlandığını söyleyen Bakan Fidan “Tekrar askerî yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak ‘SDG’, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması’na bağlılıklarını yerine getirmeliler. Umarım doğru taktik, teknik ve iş birliği biçimlerini kullanırsak, hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN ŞAM BÜYÜKELÇİSİ DE ŞAM’DA OLACAK

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın da ziyaret kapsamında Şam’a intikal edeceği bildirildi.

İLİŞKİLERDE İVME VE YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıllık süreçte Türkiye–Suriye ilişkilerinde güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda ivme yakalandı. İki ülke arasında ikili ve bölgesel düzeyde yeni işbirliği fırsatları ortaya çıktı.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE DESTEĞİ SÜRÜYOR

Türkiye, yaklaşık 15 yıl süren Suriye ihtilafının yaralarının sarılmasına destek verirken, yeni işbirliği imkanlarının iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda Suriye’nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

FİDAN’IN ESAD SONRASI İLK ZİYARETİ ARALIK 2024’TE YAPILMIŞTI

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk olarak 22 Aralık 2024’te Suriye’yi ziyaret etmişti.

3+3 FORMATINDA YOĞUN DİPLOMASİ

Türkiye ile Suriye arasında 3+3 formatındaki karşılıklı üst düzey ziyaretler de dikkat çekiyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak’ta üst düzey bir heyetle Türkiye’yi ziyaret etmiş, bu görüşmede Fidan, Güler ve Kalın Suriyeli muhataplarıyla bir araya gelmişti.

Söz konusu temasların ardından üçlü heyet 13 Mart’ta Suriye’ye çalışma ziyaretinde bulunmuş, güvenlik alanındaki işbirliğinin ele alındığı bir diğer toplantı ise 12 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilmişti.

