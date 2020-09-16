Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye "diyalog" mesajları veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin adım atması hâlinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi için istikşafi görüşmelere hemen başlamaya hazır olduklarını bildirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı ortak basın toplantısında, Akdeniz'in güvenliği için diyaloğa açık olduklarını ileri süren Miçotakis "Tüm Akdeniz için hassas bir dönemdeyiz" ifadesini kullandı. "AB'nin jeopolitik ve stratejik çıkarları da tehdit altında olduğunu" iddia eden Yunan Başbakan "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda aramızdaki tek anlaşmazlık konusu (deniz yetki alanlarının belirlenmesi) için istikşafi görüşmelere derhâl başlamaya hazırız" dedi. Ancak Miçotakis bu açıklamaları yaparken gene bildiğini okudu. Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz'de kısmi düzeyde yaptıkları Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Antlaşması’nı tamamlamak üzere müzakerelere başladığı öğrenildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Atina'da bir araya geldi. Fransa'dan silah alarak adaları silahlandırmayı sürdüren Miçotakis ise yine ikiyüzlü diplomasisiyle şaşırtmadı.