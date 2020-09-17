Henry Gates’in ailesi, vefatı açıklarken “Sosyal ve ekonomik eşitliğe fedakârlık gösterirdi” ifadesini kullandı. Bill Gates, babasının vefatının ardından “Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hâli dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir” sözlerini kullandı. Henry Gates II, 1998 yılında avukatlık mesleğinden emekli olmasının ardından Gates kuruluşunda görev alarak dünya sağlığı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.
Bill Gates'in babası hayatını kaybetti
17.09.2020 - 02:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in babası avukat William Henry Gates II, Washington eyaletinde bulunan yazlık evinde 94 yaşında Alzheimer hastalığından hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bill Gates,Henry Gates,
732379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732379.aspx
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