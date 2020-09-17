Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henry Gates’in ailesi, vefatı açıklarken “Sosyal ve ekonomik eşitliğe fedakârlık gösterirdi” ifadesini kullandı. Bill Gates, babasının vefatının ardından “Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hâli dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir” sözlerini kullandı. Henry Gates II, 1998 yılında avukatlık mesleğinden emekli olmasının ardından Gates kuruluşunda görev alarak dünya sağlığı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.