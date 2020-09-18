Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak, kliniğin sunucularına düzenlenen siber saldırı yüzünden tedavisi aksayan hasta kurtarılamadı. Şantaj hedefli saldırıda polisin hacker’larla temasa geçerek servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve 30 sunucunun kilidini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi. Saldırganların hedef aldıkları kliniğin acil servis olduğunu bilmedikleri iddia edildi. Hacker’larla temasa geçildiği doğrulanırken saldırganların ne istedikleri ise açıklanmadı. Hastanede, sistemin tekrar eskisi hâline getirilmesinin haftalar sürebileceği kaydedildi.