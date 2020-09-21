Haziran ayından bu yana hukuk mücadelesi veren ailenin 5 yaşındaki Kuzey ve 1,5 yaşındaki Yakup Cemal adında iki çocuğu, darp edildikleri gerekçesiyle elinden alınıp koruyucu aileye verilmişti. Haksız yere çocuklarının ellerinden alındığını söyleyen aile hukuk mücadelesi sonrası evlatlarına kavuştu. Olayın sosyal medyada yayılması sonrası yapılan protesto gösterisine yaklaşık 3 bin kişi katılmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da süreci takip ettiklerini dile getirmişti.
Çocukları alınan Türk ailenin hukuk zaferi
21.09.2020 - 06:40 | Son Güncelleme: 21.09.2020 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Dormagen kentinde iki çocuğu Gençlik Dairesi (Jugentamt) tarafından ellerinden alınan Altınkaya ailesi evlatlarına tekrar kavuştu.
Etiketler : almanya,
733336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/733336.aspx
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