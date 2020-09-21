Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran ayından bu yana hukuk mücadelesi veren ailenin 5 yaşındaki Kuzey ve 1,5 yaşındaki Yakup Cemal adında iki çocuğu, darp edildikleri gerekçesiyle elinden alınıp koruyucu aileye verilmişti. Haksız yere çocuklarının ellerinden alındığını söyleyen aile hukuk mücadelesi sonrası evlatlarına kavuştu. Olayın sosyal medyada yayılması sonrası yapılan protesto gösterisine yaklaşık 3 bin kişi katılmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da süreci takip ettiklerini dile getirmişti.