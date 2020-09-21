Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taylandlı öğrenciler, geçen yıl tahta oturan taze kralları Maha Vajiralongkorn’a karşı ayaklandı. Önceki gün başkent Bangkok’taki Kraliyet Sarayı önünde toplanan on binlerce kişi, demokrasi yanlısı gösteriler başlattı. Monarşi ile ordunun vesayetine karşı çıkan eylemciler, ülkenin 1932’de mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçişini sembolize eden ve 3 yıl önce gizemli şekilde kaybolan bulvardaki pirinç plakanın yenisini koydu. Protestocular, plakanın üzerine “20 Eylül şafak vaktinde, burada halk, ülkenin halka ait olduğunu ilan etmiştir” yazdı. Ardından grup, monarşide reform yapılmasına ilişkin taleplerinin yer aldığı dilekçeyi, Kraliyet Danışma Konseyi Başkanı’na iletmek üzere Kraliyet Sarayı’na yürümek istedi. Polis, yürüyüşü engellerken içlerinden birinin dilekçeyi vermesine müsaade etti. Eylemi bitiren kalabalık, 1973’te askerî diktatörlüğün sonunu getiren öğrenci protestolarının yıl dönümü olan 14 Ekim’de, ülke genelinde grev çağrısı yaptı. Öğrenci liderlerinden Parit Chirawak “Bu ülke tek bir kişiye değil, hepimize aittir” dedi. Öte yandan Tayland’da lese-majeste (Kral’a ihanet) yasaları uyarınca monarşiyi eleştirenleri 15 yıla varan ağır hapis cezaları bekliyor.