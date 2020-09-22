Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib şehrinde bulunan bir akaryakıt deposunda gaz tüpü patladı. Patlama sonrası depoda yangın çıkarken, olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonunda yangın kontrol altına alındı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.