Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, saldırılarda 10 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin yaralandığı, hayatını kaybeden sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.