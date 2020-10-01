Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El-Nayrouz kavşağında bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada en az 2 sivilin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Patlama sonrası çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.
Afrin'de bomba yüklü araç patladı
01.10.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 01.10.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Olayda en az 2 sivil yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El-Nayrouz kavşağında bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı. Patlamada en az 2 sivilin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Patlama sonrası çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : Suriye,
735784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735784.aspx
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