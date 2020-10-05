Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda “Buraya geldiğimden çok daha iyiyim. Önümüzdeki birkaç gün sanıyorum gerçek bir test olacak. Neler olacağını göreceğiz. Hastalığı yenip seçim yarışına kaldığım yerden devam edeceğim. Geçmiş olsun mesaji gönderen herkese teşekkür ederim” dedi. Başkan ayrıca eşi Melania Trump'ın, hastalığı kendisinden daha hafif geçirdiğini ve kısa sürede tamamen iyileşeceğini dile getirdi. Öte yandan, tedavisini Beyaz Saray'da sürdürmek isteyen Trump'ın doktorları tarafından zorla ikna edilerek hastaneye götürüldüğü iddia edildi. Bu arada Doktor Sean Conley, Trump’ın iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda bugün taburcu edilebileceğini açıkladı.