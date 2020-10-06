Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırgızistan'da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Gösteriler esnasında, polisin attığı plastik mermiden Ata Meken partisi lideri Canar Akayev ve ses bombasının isabet ettiği parti üyesi Eldar Abakirov yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayının yer aldığı Çuy caddesindeki Manas, Şopokova, Sovyetskaya caddeleri ile Ala-Too Meydanı'nda göstericiler ile polis arasında taşlı sopalı arbede yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından uzaklaştırılan ve üç saat aradan sonra yeniden dönen göstericiler bir trafik polisi aracını ateşe verdi.

Polis, göstericilere ses ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Olaylarda aralarında polislerin olduğu 65 kişi yaralandı.

Bu arada, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, ülkenin değişik şehirlerinde iç karışıklığın yaşandığı hatırlatılarak, Türk vatandaşlarının mecburi olmadıkça evlerinden çıkmaması istendi. Çalışmaların ve çocukların eğitimlerini evden sürdürmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan, seçimi kazanan Birimdik Partisi'nden yapılan açıklamada, 'milletvekili seçimlerinin yenilenmesine' hazır oldukları bildirildi.