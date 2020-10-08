Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa İçişleri Bakanı Darmanın "Projenin ismi değişse de fikrimiz sabittir, radikal İslam olan ana ayrılıkçılıkla mücadele etmektir” dedi. Macron’un projesi muhalefeti de ikna etmedi. Ulusal Birlik Partisi, projeyi “İçi boş bir siyasi manevra” olarak nitelendirirken Aşırı Sol Boyun Eğmeyenler Partisi Başkanı Melanchon ise Macron’un konuşmasını “İkiyüzlü ve kötü niyetli” bulduğunu belirtmişti.