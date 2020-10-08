Fransa İçişleri Bakanı Darmanın "Projenin ismi değişse de fikrimiz sabittir, radikal İslam olan ana ayrılıkçılıkla mücadele etmektir” dedi. Macron’un projesi muhalefeti de ikna etmedi. Ulusal Birlik Partisi, projeyi “İçi boş bir siyasi manevra” olarak nitelendirirken Aşırı Sol Boyun Eğmeyenler Partisi Başkanı Melanchon ise Macron’un konuşmasını “İkiyüzlü ve kötü niyetli” bulduğunu belirtmişti.
Macron, projesine yeni isim buldu!
08.10.2020 - 03:24 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı kanun projesi çok tepki görünce ismi değiştirdi. Proje’nin yeni adı “Laikliği ve cumhuriyetçi ilkeleri güçlendiren kanun tasarısı“ olarak açıklandı.
Etiketler : emmanuel macron,
737301 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/737301.aspx
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