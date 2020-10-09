Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın 13. gününde kritik bir gelişme yaşandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.



Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Putin'in daveti üzerine Moskova'da bugün görüşmeyi kabul etti.



Masadan ateşkes çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.



Otuz yıldır çatışma halinde olan iki ülke defalarca ateşkes için masaya oturdu. Ermenistan her seferinde sabote etti.



Anlaşma için görüşmeler yapılırken Ermenistan Kelbecer bölgesini işgal etti, Hocalı'da soykırım yaptı. Gözlemcileri taşıyan helikopteri düşürdü.



Bu sefer Azerbaycan'ın eli ilk defa güçlü.