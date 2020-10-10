Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ordusu onlarca senedir köpekleri savaş alanlarında askerlere yardım için kullanıyor. Şimdi ordu, köpek gücüne farklı bir boyut katmaya hazırlanıyor. Seattle’da Command Sight isimli firma, askeri maksatla kullanılmak üzere köpekler için artırılmış gerçeklik gözlükleri geliştiriyor. Bakıcıları, bomba bulmakta kullanılan köpeklere takılan bu gözlükler vasıtasıyla özel direktifler veriyor ve uzak mesafeden bombaların bulunmasını sağlıyor. Her köpeğe uygun olarak geliştirilen gözlükler, sahibine nesnelere köpeğin bakış açısından bakma imkanı sunuyor. Firma şimdilik gözlüğün kablolu bir prototipini geliştirdi, bunun kablosuz versiyonu da geliştirilecek. ABD Ordusu Araştırma Ofisi’nden üst düzeydeki bilim adamı Dr. Stephen Lee, “Artırılmış gerçeklik (AR) köpeklerde insanlardakinden farklı çalışır. AR, köpeklere komutlar vermek için kullanılır, insanlardaki gibi onunla etkileşime girmesi için değil. Bu yeni teknoloji bize ordudaki köpeklerle daha iyi iletişim kurmamız için kritik bir araç sunuyor” dedi.

ABD ordusunda halen aktif görevde 25 bin köpek var. Bunların 700’ü yurt dışında görev yapıyor.