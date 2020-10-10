Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda toplanan mevcut parlamento üyelerinden 63 üyesi, Sadır Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini oybirliği ile onaylandı.

Caparov'un başbakanlığı görevinin onaylanması, dört gündür Başbakanlık binasını ablukada tutan destekçileri tarafından konser ve havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Caparov'u ve kabinesini onaylamasından sonra görevine başlaması bekleniyor.

Kırgızistan'da Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifasının ardından Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti üyeleri ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.