Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yine nefret kustu! Dünyanın çok da dikkate almadığı Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kapalı Maraş'ın halka açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi uluslararası hukuka aykırı" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan rol kapmaya çalışan Kurz "Türkiye attığı adımlardan vazgeçmezse Avrupa Birliğinin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı" tehdidinde bulundu.

Oruç Reis'in Meis adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti.

BU İLK DEĞİL

Daha önce de Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a destek sunan Sebastian Kurz "Yunanistan ile yaşadığı deniz yetki alanları ihtilafı ve muhaliflerle gazetecilere yönelik baskı kampanyası nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve Ankara'ya AB yaptırımlarının uygulanması gerektiğini" söylemişti. Kurz, ayrıca Bild gazetesine verdiği röportajda "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) yeri yok" ifadesini kullanmıştı.