Pompeo "Umarız Ermeniler, Azerilerin yaptıklarına karşı kendilerini savunabilirler" dedi. ABD gibi Fransa, Kanada, Yunanistan, İtalya, İran, Suriye, İzlanda gibi ülkelerden Erivan'a destek veren açıklamalar gelirken Pakistan, Afganistan, Malezya, Bosna Hersek, Macaristan, Ukrayna, KKTC, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Katar ise Bakü'nün yanında yer alıyor.
Kim kimin yanında? Erivan'ın dostları
17.10.2020 - 07:06 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, devam eden Azerbaycan-Ermenistan gerginliği konusunda skandal ifadeler kullandı.
Etiketler : Mike Pompeo,Azerbaycan,Ermenistan,
739553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/739553.aspx
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