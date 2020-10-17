Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pompeo "Umarız Ermeniler, Azerilerin yaptıklarına karşı kendilerini savunabilirler" dedi. ABD gibi Fransa, Kanada, Yunanistan, İtalya, İran, Suriye, İzlanda gibi ülkelerden Erivan'a destek veren açıklamalar gelirken Pakistan, Afganistan, Malezya, Bosna Hersek, Macaristan, Ukrayna, KKTC, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Katar ise Bakü'nün yanında yer alıyor.