Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Ordusu, SİHA’lar sayesinde büyük ilerlemeye kaydetti.

SİHA'lar için daha önce tekel yakarak önlem almaya çalışan Ermenistan, bu defa umudunu cansız mankenlere bağladı.

Ermenistan bazı nokta yerlere mankenler yerleştirerek TB2 SİHA'ları aldatmaya çalıştığı görüldü.

PKK, AKIL HOCALIĞI YAPIYOR

Doğu ve Güneydoğu'daki hendek ve barikat operasyonlarında da PKK benzer bir yol başvurmuştu.

Uzmanlar, Suriye'den Ermenistan'a yardım için giden terör örgütü PKK mensuplarının onlara akıl hocalığını yaptığını ifade ettiler.