Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak James Bond karakterini bulan ve romanlarını yazan İngiliz gazeteci ve yazar Ian Fleming’in kitapları satışa sunulacak. Bunlar arasında dördüncü Bond romanı “Diamonds Are Forever”ın gözden geçirilmiş son daktilo metni ile eski Başbakan Winston Churchill’e ithaf edilen kitap da var. Bu parçaların 80 bin ila 120 bin sterline alıcı bulması bekleniyor. Müzayedede en büyük ilgiyi ise arabanın göreceği tahmin ediliyor.

Parçalar 6-10 Kasım’da Londra’da galeride sergilenecek, açık artırma ise 27 Ekim ve 13 Kasım’da online olarak yapılacak.