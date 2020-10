Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Georgia May Adkins 28 Eylül'de St. Paul'deki United Hastanesinde felç geçirerek öldü. 93 yaşındaydı.

Vasiyeti üzerine Pioneer Press'te yayınlanan ölüm ilanında, nasıl yakılmak istediğinin ayrıntıları yer aldı ve 16 Ekim'de West St. Paul'daki St. Stephen Lutheran Kilisesi'nde COVID-19 protokolleri altında bir ayin töreni düzenlendi.

Georgia May Adkins'in bir başka isteği daha vardı: Donald Trump'tan uzak dur. "Çiçekler yerine Georgia’da, Trump'a oy vermemeyi tercih et" yazıyordu.

11 Ekim tarihli ölüm ilanı, Facebook'ta binlerce insanın paylaşmasıyla sosyal medyada viral hale geldi