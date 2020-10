Türkiye Gazetesi

Tatar ve Oktay, KKTC Cumhurbaşkanlığındaki ikili görüşmelerinin öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Oktay'ın KKTC'ye ziyaretinden ve yemin törenine katılmasından dolayı çok memnun olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. Tatar, "Her zaman biz Türkiye ile birlikte ulus müşterek davasının yürütülmesinde fevkalade önemli adımlar attık. Geçmişe bakıldığında çok fedakarlıklar ve özverilerde bulunulmuştur. Türkiye en zor anımızda her zaman bizim yanımızdaydı." diye konuştu.



Kıbrıs görüşmeleri bağlamında Türkiye ile önemli çalışmalar yapmanın ve dünyaya verilecek mesajın son derece önemli olduğuna dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Ben Türkiye'ye çok önem veriyorum çünkü Türkiye bizim anavatanımızdır. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu gelişmeler, ulusal çıkarlarımız ve müşterek menfaatlerimiz, bizlerin uyumlu çalışmasını gerektirmektedir. Bu uyumlu çalışmayla benim cumhurbaşkanlığımın bu 5 yılında önemli adımlar atılması ve dünyaya Kıbrıs Türk halkının çıkar ve menfaatlerinin, Kıbrıs Türk halkının geleceği için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak Kıbrıs Rum yönetiminin yaptığı birtakım yanlışların görülmesi bakımından önemli olacaktır."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "5’li Konferans" önerisi olduğunu anımsatan Tatar, bu öneriyi Crans Montana'dan sonra çöken sürecin nasıl ileriye götürüleceğini değerlendirmek ve doğruları tartışmak adına önemsediklerini söyledi.

Tatar, ilk resmi ziyaretini pazartesi günü Ankara'ya düzenleyeceğini aktararak "Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC'yi güçlendirdik ve güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.



KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak arzu ve temennisinin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının, refah ve mutluluğun güvenlik içerisinde ilelebet geleceğe taşınması olduğunu vurgulayan Tatar, "Yanıbaşımızda anavatan Türkiye'yi her zaman görmek bizi fevkalade mutlu etmektedir. Bu müşterek bir davadır. Kıbrıs Türkü'nün tüm dünyaya karşı tek başına verebileceği bir mücadele değildir." açıklamasında bulundu.

Tatar, Maraş açılımına ilişkin ise 46 yıldır kapalı olan bölgenin hem insanlık hem de KKTC ekonomisi ve turizmi açısından gelecek vadettiğini ve bu adımın Birleşmiş Milletler kararlarına ters düşmediğini belirtti.



- "Müşterek bir davamız var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti adına Tatar'a tebriklerini ileterek "KKTC bir demokrasi şöleni, bayramı çerçevesinde bir süreç yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında seçim sürecini başarıyla tamamladınız. Yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye ve KKTC'nin çok daha güçlü ve sıkı iş birliğinde refah seviyesini daha da yukarıya çıkaracak şekilde güzel işler yapacağına inandığını dile getiren Oktay, Tatar'ın başarılı bir başbakanlık süreci yürüttüğüne işaret etti. Oktay, Türkiye'nin Kovid-19 sürecinin yönetiminde de KKTC'ye her türlü desteği sunduğuna dikkati çekerek Tatar'ın başbakanlık döneminde de tarafların her alanda birlikte başarılı çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tatar'ı pazartesi günü Türkiye'ye davet ettiğini anımsatan Oktay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"46 yıldır sadece iyi niyet göstergesi için kapalı kalan bir bölgenin, neredeyse çok kompleks ve karmaşık ifade edilen Maraş sorununun, aslında çok basit bir çözümünün olduğunu (gösterdiniz). Bölgenin ekonomik anlamda kalkınma damarı olabilecek Kıbrıs'taki gençlerin geleceğini tesis edecek, ümit vadedecek bir yerin farelere teslim edilmesi içimiz acıttı. Böyle bir karar aldınız biz de sonuna kadar yanınızda olduk. Bu kararlı çalışmamız devam edecek. Tüm Kıbrıs'ın gelişmesi için çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek."



Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına ilişkin doğru mesajın dünyaya verilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bizim müşterek bir davamız var. Doğu Akdeniz'de daha büyük resme baktığımızda, orada da davamız müşterektir. Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliği, KKTC'nin egemenlik hakları ve kaynakların hakça paylaşımı bizim olmazsa olmazlarımızdandır."