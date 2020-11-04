Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ediyor. ABD halkının 46. Başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

Biden, oy verme işlemi devam ederken, Delaware eyaletine bağlı Wilmington’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demokratların adayı Biden, "Şu anda oyunda çok fazla şey var göreceğiz. Bu gece hakkında konuşacak bir şey varsa bunun hakkında konuşacağım. Eğer konuşulacak bir şey olmazsa ertesi gün oyların sayılmasını bekleyeceğim" dedi.

Başkan Trump’ın seçim sonuçları netleşmeden bir zafer ilan etmesi halinde yanıt vermeyi planlayıp planlamadığı sorusuna yanıt veren Biden, yanıt verme sorumluluğu hissetmediğini belirterek, "Ne söylediğine ve nasıl söylediğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Biden, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez ve bilirsiniz seçmenler kimin başkan olacağını belirler. Ne yaparsa yapsın ya da ne derse desin oylar sayılacak" ifadelerini kullandı.

Seçim sonucunu tahmin etmek konusunda batıl inançları olduğunu ifade eden Biden, seçim sonucu için "umutlu" olduğunu belirterek, belirgin demografik özellikleri olan ve anahtar eyaletlerde "ezici" seçmen katılımına olan güvenini ifade etti. Seçimleri kazanmak konusunda emin olup olmadığı sorusuna ise Biden, "Bilmiyorum" dedi.