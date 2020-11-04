Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken iki lider de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Demokratların adayı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda sandık görevlilerine seslendi. Biden yaptığı paylaşımda "sandıkları terk etmeyin" anlamına gelen "sırada kalın millet" açıklamasında bulundu.

TRUMP: ÇOK İYİ GÖRÜNÜYORUZ

Açılan sandıklarda önde götüren Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Tüm ülke çapında çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler!" ifadelerini kullanmıştı.