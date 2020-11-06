Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehirdeki herkese iki haftada bir test yapılacak. Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü şehirlerden biri olan Liverpool'da uygulamanın ilk günü sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Uygulama daha sonra ülke geneline genişletilecek. Hastalık belirtisi gösterenler için belli merkezlerde PCR testleri devam edecek, yeni başlatılan hızlı testlerde ise 1 saatten az bir sürede netice alınacak. Hızlı testlerin güvenilirliği konusunda ise endişeler var. Bunların doğruluk payının yüzde 50’nin altında olduğu iddia ediliyor. Hükümet, hastalık belirtisi göstermeyenleri kapsayacak uygulamayla mümkün olduğu kadar çok sayıda virüs taşıyıcısı tespit ederek bulaşma zincirinin kırılmasını amaçlıyor.