Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Bölgede görüş mesafesini sıfıra düşüren fırtına nedeni ile hayat felç oldu. Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım'daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği duyuruldu. Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
08.11.2020 - 00:04 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 00:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu.
Etiketler : Suudi Arabistan,
744972 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/744972.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER