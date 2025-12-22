Yaban hayatının en komik anlarını yakalayan "2025 Nikon Komedi Vahşi Hayat Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl 109 farklı ülkeden fotoğrafçılar, 10 binden fazla katılımla yarışmaya dahil oldu. İşte hepsi birbirinden komik vahşi hayat fotoğrafları...

Doğal hayatın en neşeli ve sıra dışı anlarını yakalayan "Nikon Komedi Vahşi Hayat Ödülleri", 2025 yılı sonuçlarını açıkladı. Türkiye'den de ilgiyle takip edilen ve küresel farkındalık yaratan yarışma, bu yıl rekor bir katılıma sahne oldu. Fotoğraf: Valtteri Mulkahainen /Nikon Comedy Wildlife Awards

AMACI HEM GÜLDÜRMEK HEM DOĞAYI KORUMAK "Nikon Komedi Vahşi Hayat Ödülleri"ne bu yıl 109 farklı ülkeden fotoğrafçılar, 10 binden fazla fotoğraf gönderdi ve yarışma tarihinde en yüksek başvuru sayısına ulaştı. Fotoğraf: Meline Ellwanger/Nikon Comedy Wildlife Awards

Bununla birlikte, yarışmanın temel amacı sadece güldürmek değil, aynı zamanda yaban hayatı koruma bilincini artırmak. Bu misyon doğrultusunda, yarışmanın gelirlerinin yüzde 10’u, yaban hayatını koruma alanında çalışan Whitley Fund for Nature isimli kuruluşa bağışlanıyor. Fotoğraf: Erkko Badermann/Nikon Comedy Wildlife Awards

KAZANANLAR BELLİ OLDU Fotoğrafçılar, hayvanların doğal ortamlarında verdikleri komik pozları ve yaptıkları eğlenceli yüz ifadelerini ölümsüzleştirdi. Jüri üyeleri, Kuşlar, Balıklar ve Sürüngenler gibi farklı kategorilerde altı ayrı kazanan ve on adet "yüksek övgüye değer" fotoğraf seçimi yaptı. Ayrıca bu kategorilerin arasından bir de yılın genel birincisi belirlenerek en komik fotoğraf ödülünü kazandı.

Fotoğraf: Christy Grinton/Nikon Comedy Wildlife Awards

İŞTE YILIN GENEL BİRİNCİSİ Mark Meth Cohn'un "High Five" (Çak Bir Beşlik) adlı fotoğrafı bu yılki Nikon Komedi Vahşi Hayat Ödülleri'nde birincilik ödülünü kazandı. Fotoğraf: Mark Meth Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards

İşte yarışmanın diğer kazananları... Fotoğraf: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Kalin Botev/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Bret Saalwaechter/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Liliana Luca/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Alison Tuck/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Annette Kirby/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Mark Meth Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Warren Price/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Jenny Stock/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Grayson Bell/Nikon Comedy Wildlife Awards

Fotoğraf: Grayson Bell/Nikon Comedy Wildlife Awards

