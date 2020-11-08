Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) tarafından yapılan ankete göre ABD’li Müslüman seçmenler, ülkedeki seçimlere yoğun ilgi gösterdi. CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad “CAIR, bu seçim döngüsünde rekor kıran rakamlarla ortaya çıkan bir milyondan fazla Amerikalı Müslüman seçmene teşekkür etmek istiyor” dedi.

Ankete göre kayıtlı Müslüman seçmenlerin yüzde 69’unun Biden'a, yüzde 17'sinin Başkan Donald Trump’a oy verdi. Trump'ın 2016 seçiminde Müslüman oylarından yüzde 13’ünü alırken bu seçimlerde yüzde 4 daha fazla destek alarak Müslüman seçmen oylarını yüzde 17’ye çıkardı. Özellikle Michigan’daki büyük Arap Müslüman nüfusun seçimlerde önemli bir rol oynaması bekleniyordu. Seçimlerden önce bir Arap Amerikan Enstitüsü (AAI) anketi, Arap Amerikalıların yüzde 59'unun Biden'ı, yüzde 35’inin ise Trump’ı desteklediğini belirlemişti. Trump’ın son dönemde Müslümanların çoğunlukta olduğu altı ülkeden insanların ABD’ye girmesini yasaklamasının, seçimlerde oyların Biden’a gitmesinde etkili olduğu bildiriliyor.

Biden, kampanyası sırasında ABD'li Müslümanlara ulaşmış ve ülkede artan Müslüman karşıtı nefret suçlarıyla mücadele etme ve onların anayasal haklarını koruma sözü vermişti. Trump, 2016 kampanyasına damgasını vuran açık Müslüman karşıtı söylemini 2020'de yumuşatırken Amerika’daki birçok Müslüman, nefret söylemleri ile karşılaştıklarını söylüyor. Akademisyenler ise Trump’ın Müslüman karşıtı söylemler hakkında Tweet attığında veya bunu seslendirdiğinde Müslüman karşıtı nefret suçlarında bir artış olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi. Pew Araştırma Merkezine göre ABD'de 3,45 milyon Müslüman var ve bu da nüfusun yüzde birinin biraz altında. Çoğu New York, Michigan, Illinois ve California gibi eyaletlerde yoğunlaşmış durumda.

Müslümanlar geçmiş seçimlere göre bu seçimde daha aktif rol aldı. Seçim sonuçlarına göre Temsilciler Meclisinin üç Müslüman üyesi kendi seçim bölgelerinde yeniden kazandı. Bu üç isim de Demokrat Parti’den; Minnesota’nın beşinci kongre bölgesinde Ilhan Omar, Michigan’ın on üçüncü bölgesinde Rachida Tlaib ve Indiana’nın yedinci bölgesinde Andre Carson seçimi kazanan isimler oldu.