Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Vadedilmiş Toprak” isimli kitap, 17 Kasım’da yayımlanacak. CNN, 768 sayfalık kitaptan bazı alıntılar yaptı. Obama, kitabında Donald Trump’ın başkan olmasının, Beyaz Saray’a siyahi bir başkan gelmesine olan ırkçı tepkinin sonucu olduğunu ifade etti. Cumhuriyetçileri yabancı düşmanı olmakla itham eden Obama, Beyaz Saray’daki görevi sırasında her gün 8-10 adet sigara içtiğini, bir gün kızı Malia’ya yakalandığını, kendisinin de bu yüzden sigarayı bıraktığını anlattı. Başkan olduğunda kendisini Beyaz Saray’da sıcak bir şekilde karşıladığı için önceki başkan George W. Bush’a teşekkür eden Obama, başkanlığı sırasında eşi Michelle ile gerginlikler yaşadıkları itirafında bulundu. Başkan seçilen Joe Biden’a güvendiğini, onun kendisini hayal kırıklığına uğratmayacağına inandığını ifade eden Obama, bazı devlet adamları ve yetkililer hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den “Fiziksel olarak göze çarpmayan biri” diye bahseden Obama, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi de “kavga etmek için göğsünü kabartan ufak tefek horoz” diye tanımladı. Obama’ya göre Amerikalı senatörler Mitch McConnell “'karizma yoksunu', Lindsey Graham da “kendisini kurtarmak için herkesi tehlikeye atan adam."